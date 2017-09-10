Karşıyaka-Silivrispor: 2-1





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Caner Eroğlu (xx), Ferhat Dalgıç (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (xx) - Abdülhamit (xx) (Dk. 79 Anıl xx), Cenk (xxxx), Metin (xxx), Onur (xx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx), Battal (xxxx) (Dk. 85 Harun), Mahmut (xxx), Tayfun (xxx), Bartu (xx) (Dk. 90 Fatih)



SİLİVRİSPOR: Atacan (x) - Güray (xx), Doğan (x), Serdar (xx) (Dk. 88 Burak Uça), Barış (x), Serkan (xx) (Dk. 77 İsmail x), Oğulcan Enes (x), İbrahim Kaş (xx), Kazım (x) (Dk. 74 Yunus x), Oğuz (x), İbrahim Alan (xx)



GOLLER: Dk. 16 Cenk, Dk. 56 Battal (Karşıyaka), Dk. 35 Serdar (Silivrispor)



KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Arif (Karşıyaka)



SARI KARTLAR: Tayfun, Abdülhamit, Arif (Karşıyaka), Kazım, Oğulcan Enes, Doğan, İbrahim Kaş, İbrahim Alan (Silivrispor)



İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona Sakaryaspor beraberliği ile başlayan Karşıyaka, İzmir'de konuk ettiği Silivrispor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-1 yendi, ilk galibiyetini aldı. Atatürk Stadı'nda 4499'u biletli 6000'in üzerinde taraftarın izlediği maçta Karşıyaka'nın gollerini 16'ncı dakikada Cenk ve 56'ncı dakikada Battal attı. Konuk Silivrispor'a Serdar'ın 35'inci dakikadaki golü yetmedi. Yeşil -kırmızılı ekip, Arif'in 90+1. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamladı. Cuma günü eski futbolcularından Banahene'nin ödenmeyen alacağı nedeniyle FIFA'dan aldığı puan silme cezasıyla sarsılan, galibiyetle kara bulutları dağıtan Karşıyaka, sevincini taraftarıyla paylaştı.



12. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülhamit dokunamadı, mutlak gol kaçtı.



16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mahmut, sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Battal'a paslaşarak kullandı. Mahmut'un ortasını ceza sahasında Abdülhamit kafayla kale önüne indirdi. Altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Bartu'nun şutunu kaleci Atacan kurtardı, dönen topu Cenk tamamladı: 1-0.



35. dakikada Silivrispor beraberliği sağladı. İbrahim Alan'ın ceza alanı dışından şutunu Erhan tokatladı, dönen topu Serdar kaleye göndermekte zorlanmadı: 1-1.



41. dakikada Karşıyakalı Tayfun'un soldan kullandığı serbest vuruşta Bartu dokundu, top kalecide kaldı.



İlk yarı 1-1 bitti.



56'ncı dakikada Karşıyaka bir kez aha öne geçti. Tayfun soldan çalımlarla ceza alanına girip ortaladı, Bartu'nun yerden vuruşunu savunma kale önünde çıkardı, dönen topu Battal kafayla tamamladı: 2-1.



69. dakikada Mahmut'un kornerinde Metin ayağının içiyle kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.



90+1. dakikada atağa çıkan rakibeni arkadan çeken Karşıyakalı Arif, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Maç 2-1 sonuçlandı.



- İzmir