Karşıyaka sezonu galibiyetle kapatmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka sezonu galibiyetle kapatmak istiyor

Karşıyaka sezonu galibiyetle kapatmak istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Osmaniyespor'u yenmesine rağmen rakipleri kazanınca Play-Off iddiasını kaybeden Karşıyaka, yarın sezonun son maçında Erbaaspor deplasmanına çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Osmaniyespor'u yenmesine rağmen rakipleri kazanınca Play-Off iddiasını kaybeden Karşıyaka, yarın sezonun son maçında Erbaaspor deplasmanına çıkacak.

Erbaa İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Formalite niteliğinde 90 dakikaya çıkacak yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, Anıl ve Arif son deplasmana götürülmezken, sakatlıktan çıkan Burak da kafileye alınmadı. Son hafta öncesi Karşıyaka, 43 puanla 8'inci, Erbaa ise 39 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Üst üste 2 sezon Play-Off oynadıktan sonra bu yıl hedefini ıskalayan İzmir ekibi, bu karşılaşmada deplasmandaki 8 maçlık yenilgi serisine son vermeye çalışacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı: Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyardı
Eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı: Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyardı
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor İrfan Buz Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşıyaka sezonu galibiyetle kapatmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:06:03. #1.14#

title