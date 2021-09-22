Karşıyaka Sanat Derneği'ne Bulgaristan'da davet var

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Ailesi ile birlikte İzmir'e gelen, Karşıyaka Sanat Derneği'ni ziyaret ederek, ortak projeler için öneri getiren Bulgaristan'ın en ünlü dans eğitmenlerinden Bulgar Türkü Delyan Demirev (Ceylan Demirova) Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy ile görüştü.

Karşıyaka Sanat Derneği'nin Gode Cengiz Tesislerinde bulunan merkezini eşi Diana kızları Vasvie ve Muzafer ile ziyaret eden Ceylan Demirova, "Avni başkan ile 4 yıl önce Bulgaristan'da Shumen'deki festivalde tanıştık. O günden bu yana görüşüyoruz. Öncelikle kendisinin başkanlık yaptığı ve Türkiye'de adı duyulan Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nu davet ettim. Bunun yanında dans ekiplerini Bulgaristan Plevne Şehrine beklediğimi söyledim. 20212 Ekim ayında ve 2022 Mayısında 2 uluslararası festivalimiz var. Her ikisine de davet ediyorum. Bizim düzenleyeceğimiz uluslararası dans ve müzik festivalinin yanı sıra Şummu (Shumen) da geleneksel korolar festivaline de bekliyoruz. O konuda yetkiliyim. Ayrıca Varna'daki uluslararası müzik festivalimize de katılırlarsa da çok mutlu oluruz. Karşıyaka'ya Çocuk Festivaline grup getiriyorum. 2 kızım İzmir'de üniversite okuyor. izmir bizim 2. Şehrimiz. Ayrıca Afyon ve Didim de her yıl festivallere geliyoruz. Türk gruplarını Bulgaristan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, Demirev ailesinin derneklerini ziyaretlerine ve festival önerilerine çok mutlu olduğunu ifade etti. Erboy, Bulgaristan teklifinin son derece onur verdiğini söylerken, "Korona Virüs önlemlerini sıkı sıkı aldığımız şu günlerde yurt dışı festivaline katılmayı düşünmediğimizi ilettim. Ancak 2022 yılında Plevne, Varna ile daha önce de katıldığımız Shumen'deki korolar festivaline seve seve katılabiliriz. Ama önce aşılarımızı olarak sağlığımızı garanti altına almalıyız. Sonra yurt dışı festivallerini düşüneceğiz. Biz de, Erol Gönüldaş ile birlikte koromuzun Türk Sanat Müziğini yabancı ülkelere tanıtmayı çok istiyoruz" diye konuştu.

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