Karşıyaka Sanat Derneği, çocuklara piyano çalmasını öğretecek...

Karşıyaka Sanat Derneği, 6-12 yaş grubu kız-erkek çocuklarımıza piyano öğretme kararı aldı.

Karşıyaka Sanat Derneği, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Karşıyaka Çocuk Korosu, Halkla İlişkiler, Çorap Örme Teknikleri Öğrenme Sanatı, HEY Grubu, Ses Eğitimi'nden sonra 6-12 yaş grubu çocuklarımız için piyano dersleri verme kararı aldı.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkan Vekili Muhsin Gürmen, bu konuda Konservatuar eğitimi alan, Karşıyaka Çocuk Korosu'nun sanat yönetmeni, ses eğitmeni ve koro şefi Mehtap Gönüldaş'ın eğitmenlik yapacağını açıkladı. Piyano kurslarının Bostanlı Gode Cengiz Tesisleri'nde korona virüs önlemlerinin alınacağı ortamda ve açık havada yapılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler