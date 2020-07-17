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Karşıyaka şampiyonluk ateşini yaktı

TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'a kalıp 22 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde Belediye Derincespor'la final için rakip olmaya hazırlanan Karşıyaka, futbolculara müthiş destek dayanışmasıyla şampiyonluk ateşini yaktı.

Karşıyaka şampiyonluk ateşini yaktı
17.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:31

TFF 3'üncü Lig'de üst üste ikinci kez Play-Off'a kalıp 22 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde Belediye Derincespor'la final için rakip olmaya hazırlanan Karşıyaka, futbolculara müthiş destek dayanışmasıyla şampiyonluk ateşini yaktı. Kaf-Kaf'ta takımın geçen sezon Vanspor'a trajik bir şekilde elendiği Play-Off yarı finalinde yönetimde şube sorumlusu olan Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan, futbolculara moral aşılamak için prim kampanyası başlattı. Şensan'ın 30 bin TL prim taahhüt ederek şampiyonluk desteği havuzu oluşturma çağrısına birçok eski yönetici ve taraftar destek verirken, yönetim de kesenin ağzını açarak dev şampiyonluk primi açıkladı.

Kaf-Kaf'ta Şensan prim havuzuyla ilgili, "Önümüzdeki hafta başlayacak Play-Off müsabakalarından futbolcu kardeşlerimin şampiyon olarak döneceğine inancım tamdır. Beraber çalıştığımız süre boyunca kulübüne, armasına son derece tutku ile bağlı olduğunu bildiğim kardeşlerimin önümüzdeki iki müsabakaya motive olmak için maddi hiçbir desteğe ihtiyaç duymayacaklarından eminim. Ancak camia olarak bizlerin de yalnız olmadıklarını hissettirebilmemiz adına bu başarıya bir ödül koymamız, bir prim havuzu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben şampiyonluk halinde bu havuza 30 bin TL koymayı taahhüt ediyorum" açıklamasını yaptı.

Çağrıya kısa sürede birçok eski yönetici ve taraftar destek verirken Serkan Odaman ve Gökşin Konsoloğlu şampiyonluk halinde 10'ar bin TL, Özgür Okan 2 bin TL, Çarşı Çamdibi 1912 Lokali de 1912 TL prim taahhüt etti. Konsoloğlu, "Karşıyakamız şampiyon olursa ben de şahsım adına şampiyonluk prim havuzuna 10 bin TL koymayı taahhüt ediyorum. Tüm camiamızı ayaklanmaya ve futbolcu kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyorum" derken, Odaman, "Gökhan Şensan başkanın başlattığı sürece ben de destek oluyorum ve şampiyonluk halinde havuza 10 bin TL koymayı taahhüt ediyorum" ifadelerini kullandı.YÖNETİMDEN 600 BİNTakımı Play-Off'a motive etmek için kampanya başlarken kesenin ağzını açan Karşıyaka yönetimi, yönetim olarak 600 bin TL şampiyonluk primi açıkladı. Balkonların Play-Off öncesi yeşil-kırmızılı bayraklarla donatılması için 2 bayrak 50 TL'den kampanya başlatan yönetim, takıma verilecek şampiyonluk primiyle ilgili, "Sezon başında hedeflediğimiz yerde normal sezonu noktalamayı başardık. Böyle güzel bir sezon yaşamamızda emeği geçen başta taraftarımız olmak üzere, Soner Tolungüç yönetimindeki teknik ekibimize, sportif direktörümüz Atilla Güneş'e, sporcularımıza, destek ekibimize ve idari personelimize çok teşekkür ediyoruz. Sırada şampiyonluk var. Takımımızın gücünün ve kararlılığının en üst seviyede olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yolun sonunda şampiyonluk kupasına uzanacağımıza olan inancımız tam. Yönetim kurulu olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıp toplamda 600 bin TL'lik şampiyonluk primi açıklıyoruz. Kenetlenmeye devam ettiğimiz sürece çok daha güzel günler yakın" mesajını yayınladı. Karşıyaka'da taraftarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan da takım için prim desteği istedi.TEK YÜREK

Karşıyaka'da taraftarlar Play-Off öncesi oyunculara ve camiaya sosyal medyadan mektup yolladı. Taraftarlar, tribünde olamayacakları maçlar öncesinde oyuncularına tek yürek destek mesajı verdi. Yeşil-kırmızılıların duygulandıran mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Son 180 dakika, 2 yıl önce düştüğümüz 3'üncü Lig'den kurtulmamız için son 180 dakika. Asla ait olmadığımız ama düşerken bile şerefimizle düştüğümüz yerden kurtulmamız için son 180 dakika. Bu sefer yanınızda olamayacağız. Denizli'de, Ankara'da, İstanbul'da, Van'da hatta ülkenin her yerinde peşinizde olan binler bu sefer yanınızda olamayacak. Ama siz sahaya çıktığınızda elinizi armaya koyduğunuzda hissedeceksiniz bizi. O armada Kurtuluş Savaşı Gazisi Zühtü Işıl'ın ruhunu hissedeceksiniz. O armada peşinizden Cizre'ye, Bayburt'a, Gümüşhane'ye gelenleri hissedeceksiniz. Soğuk havalarda cebindeki son para ile gelip, sizin için ağlayan, sizlerle gülenleri hissedeceksiniz. O armada şeref, onur ve gururu hissedeceksiniz. En dibe batsa bile satılmayan bir arma hissedeceksiniz. ve futbolcu kardeşim bu sese kulak verin. Arkanızda büyük Karşıyaka taraftarı. Sağ yanınızda, Erollar Godeler. Sol yanınızda, kaybettiğimiz tribüncüler. Yolunuz açık. Bileğiniz kuvvetli. Vurduğunuz gol olsun! Unutmayın. 108 yıldır değişmeyen tek gerçek. Karşıyaka varsa umut vardır! Saldır Karşıyaka, ver bize güzel günleri!"


Kaynak: DHA

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