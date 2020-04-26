Karşıyaka sahaya iniyor TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgınıyla sezona 19 Mart'ta verilen aradan bu yana futbolcuların evlerinde bireysel antrenmanlar yaptığı Karşıyaka, yarın 5'erli gruplar halinde çalışmalara yeniden başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgınıyla sezona 19 Mart'ta verilen aradan bu yana futbolcuların evlerinde bireysel antrenmanlar yaptığı Karşıyaka, yarın 5'erli gruplar halinde çalışmalara yeniden başlayacak. Türkiye'de tüm profesyonel liglerin salgının azalma belirtileri vermesiyle 12 Haziran'da tekrar start alması planlanırken Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yarın 5'erli gruplar halinde sahaya inecek Karşıyaka, 4 Mayıs'ta ise takım antrenmanlarına başlamayı hedefliyor. İstanbul'da bulunan teknik direktör Soner Tolungüç, büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlaması nedeniyle hafta içi valilikten izin alıp yeni haftada İzmir'e gelmeye çalışacak. Bu süreçte tesislerde kamp yaparak takım halinde dış dünyadan izole olacaklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, "Takım halinde 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlarsak önümüzde yeni sezon öncesi hazırlık sürecinde olduğu gibi 40 günlük bir zaman olacak. Tüm takımlar 5 haftadır topla antrenman yapmıyor ve futbolcular ne kadar evlerinde çalışsa da sezon öncesi hallerine döndü. Bu 40 günlük süreç sezon öncesi kamp döneminlerindeki gibi hazırlanmamız için yeter. Bu periyotta önlemi de elden bırakmayıp kesinlekle tesisleri dış etkenlerden uzak tutacağız. İstanbul Valiliği'nden seyahat izni alarak takım antrenmanları için İzmir'e geleceğim" dedi.

Kaynak: DHA