Karşıyaka, Roman Gençlik Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Roman Gençlik Çalıştayı'na Türkiye genelindeki Roman sivil toplum örgütlerinde görev alan 15-30 yaş arası yaklaşık 25 genç başvuruda bulundu. 25 katılımcıya bir ay boyunca çevrim içi izleme ve değerlendirme eğitimleri verildi. Gençlere mentor desteğinde, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından hazırlanan eylem planları tanıtıldı ve bu planlar üzerine tartışıldı. Ardından katılımcılar Karşıyaka Yamanlar Gençlik Merkezi'nde bir araya gelerek üç gün boyunca Roman eylem planlarını değerlendirdi ve sonuç raporu hazırladı.

EKSİKLER MASAYA YATIRILDI

Katılımcılar hazırladıkları raporu Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda sundu. Raporda daha önce incelenen Roman eylem planlarındaki eksiklikler dile getirilirken yapılması gereken çalışmalar da masaya yatırıldı. Sunumun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi. Panelde Roman gençlerin gelecekleri ve bu konu doğrultusunda eylem planlarına eklenebilecek faaliyetler konuşuldu, gençler sorunlarını iletti. Panelin ardından Roman toplumuna yönelik yapılan ayrımcılık konusunda da sunum gerçekleştirildi.

"BİZ HAZIRIZ"

Çalıştayda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti: "Bugün her şeye rağmen, kökeni, dili, inancı ne olursa olsun, kendini hayatın her alanında gösteren insanlarımız varsa, bunun birinci nedeni verdikleri mücadele ve onlara bu gücü veren Türkiye Cumhuriyeti değerleridir. Çağdaşlık, demokratlık, laiklik, hukuka bağlılık olarak tanımlanan bu değerler ortak paydamızdır ve gücünü bilimden, kültür ve sanattan almaktadır. Bu çalışmanın öncelikle bunları anımsatmasını, kalıcı ve üretken paydaşlıklar yaratmasını diliyorum. Kentleşmedeki paylarından eğitim olanaklarına, istihdam sorunlarından kendilerini hayatın her alanında tanımlamalarına; Romanlarımız özelinde atılacak her adım ve kazanılacak her başarı, bize daha fazlası için cesaret ve güç verecektir. Karşıyaka Belediyesi bu projeyi, bugüne kadar gösterdiği duruşun ve yaptığı çalışmaların devamı olarak görmekte ve desteklemektedir. Üstümüze düşen her görevi yerine getirmeye hazırız"

"AKADEMİK BİR ÇALIŞMA"

ROMGEDER Başkanı Emin Karameşe çalıştayı değerlendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çalıştay çok olumlu geçti. Türkiye'de eğitimli Roman gençlerin bir araya gelerek kendi sorunlarını tartıştığı ilk çalıştay olma özelliğine sahip. Çalıştaya katılan gençlerin hepsi üniversite eğitimi almış gençler, aralarında yüksek lisans yapanlar ve yurtdışında okuyanlar da var. O sebeple akademik bir çalışma oldu. Ama bu gençlerin ortak sorunu eğitimlerini görürken bile ayrımcılığa uğramış, Romanların genel sorunlarıyla yüzleşmiş olmaları. Bu kişiler kendileri için ortaya konan roman eylem planları akademik bir pencereden değerlendirdi. Çalıştay sonrasında da elde edilen verileri ilgili kurumlara sunma noktasına geldi. O nedenle gerçekten önemli ve faydalı bir çalışma gerçekleştirdik" dedi. Projenin ikinci aşamasında ise Cumhurbaşkanlığı ve CHP tarafından hazırlanan eylem planlarındaki eksiklikleri içeren rapor Ankara'da T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CHP Genel Merkezi'ne sunulacak.

Çalıştaya Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AK PArti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı.

