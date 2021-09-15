Karşıyaka, Roman Gençlik Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Go For Youth Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Roman Gençlik Çalıştayı'na Türkiye genelindeki Roman sivil toplum örgütlerinde görev alan 15-30 yaş arası yaklaşık 25 genç başvuruda bulundu.

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Roman gençlerin ve kadınların, toplumla ilgili çalışmalara ve karar alma süreçlerine daha etkin şekilde katılımını sağlamayı amaçlayan organizasyonda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Romanlara yönelik olarak hazırlanan eylem planları ele alınırken bu planların daha etkili ve verimli şekilde uygulanmasına katkı verilmesi; ulusal ve yerel yöneticilerle iş birliğinin artırılması hedeflendi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Çalıştay hakkında bilgi veren ROMGEDER Başkanı Emin Karameşe şunları kaydetti:"Böyle bir çalıştay Türkiye'de ilk kez Karşıyaka'da gerçekleştirilecek. Amacımız, gençleri Roman toplumuna yönelik çalışmalara dahil etmek ve katkı sunmalarını sağlamak. Bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için seçilen 25 katılımcıya bir ay boyunca online olarak izleme ve değerlendirme eğitimleri verildi. Gençlere mentor desteğinde, Cumhurbaşkanlığı ve CHP tarafından hazırlanan eylem planları tanıtıldı ve bu planlar üzerine tartışıldı. Bundan sonraki süreçte öncelikle genç arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Roman eylem planlarını izleyecek ve değerlendireceğiz. Bu değerlendirme aşaması 3 gün sürecek ve yüz yüze gerçekleştireceğiz. Oradan elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda bir rapor hazırlayacak, o raporu da çalıştayda sunacağız."

Roman Gençlik Çalıştayı'nın rapor sunumu için planlanan toplantı 20 Eylül Pazartesi 13.00'te Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri