Karşıyaka puana sevinemedi

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta grubun iddialı takımlarından Belediye Derincespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Karşıyaka, 1 puanla mutlu olmadı. Burak'ın sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda Metin ve Samican da maçta sakatlanıp ikinci yarının başında oyundan çıkarken, 2 topu direkten dönen, birçok pozisyonu harcayan Karşıyaka, rakibin 67'nci dakikada golüne 72'nci dakikada Özgür'ün asistinde Harun'la karşılık verdi. Grupta 16 maçta 20 puanla üst gruba yaklaşma fırsatını yine tepen yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasına Play-Off hattının 6, zirvenin 20 puan gerisinde girdi. Karşıyaka'da maçta arka adalesinden sakatlanan Metin ve göğsüne darbe alan Samican'ın durumları belirsizken, Ertuğrul ve Harun ise gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

HARUN GOLLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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