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Karşıyaka puana sevinemedi

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka puana sevinemedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra transfer yasağını kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Mardin 1969 Spor'la deplasmanda girdiği gol düellosundan 2-2'lik beraberlikle dönerken, galibiyet hasretini sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra transfer yasağını kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Mardin 1969 Spor'la deplasmanda girdiği gol düellosundan 2-2'lik beraberlikle dönerken, galibiyet hasretini sürdürdü. Lige Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başladıktan sonra evinde İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf, Mardin beraberliğiyle ilk 3 haftada galibiyetle tanışamadı. Grupta 2 puanla düşme hattına gerileyen yeşil-kırmızılılar, Mardin deplasmanı öncesi 4 futbolcunun kadro dışı kalmalarının şokunu da yaşadı.

ESKİLER KADRO DIŞI

Karşıyaka'da kadronun geçen sezondan kalan altyapı patentli isimlerinden Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla maç kafilesine dahil edilmedi. Ligin ilk 2 haftasında 11'de forma giyen Doğukan, Harun ve Mustafa, kadroya bile giremezken, takım Mardin'deyken cumartesi günü tesiste antrenör eşliğinde antrenmana çıkan futbolcuların disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Futbolcularla ilgili resmi kararı yönetim kurulu açıklayacak. Şampiyonluk hayali kurarken lige yine sıkıntılı başlayan Kaf-Kaf, cumartesi günü Ofspor'u yenerek kara bulutları dağıtmaya çalışacak.

İLK GOL KABUSU

Karşıyaka, ligin ilk 3 haftasında çıktığı her maçta ilk golü kalesinde gören taraf oldu. Esenler Erokspor'a 54'üncü dakikada kalesinde gördüğü tek golle yenilen İzmir temsilcisi, İçel İdmanyurdu önünde 52'nci dakikada geriye düşüp beraberliği 80'inci dakikada Burak'la kurtardı. Dün Mardin deplasmanında da 10'uncu dakikada ilk golü kalesinde gören Karşıyaka, ardından yeni transferlerinden Abdülkadir ve takım kaptanı Mustafa Aşan'ın jeneriklik golleriyle üstünlüğü yakalamasına rağmen 2 dakika sonra beraberliğe razı oldu. Son yıllarda defans hattını 4'lü kuran Kaf-Kaf, bu sezon 3'lü defans oynayıp bu alanda İlyas, Metin, Burak üçlüsünü değerlendiriyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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