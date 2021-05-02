Karşıyaka puala bitirdi

SON 2 yıda Play-Off oynadığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon hedefini ıskalayan Karşıyaka, 3'üncü Grup'ta sezonu Erbaaspor'la 1-1 berabere kalarak bitirdi.

SON 2 yıda Play-Off oynadığı Misli.com 3'üncü Lig'de bu sezon hedefini ıskalayan Karşıyaka, 3'üncü Grup'ta sezonu Erbaaspor'la 1-1 berabere kalarak bitirdi. Grupta 44 puanla 7'nci sırayı elde eden Kaf-Kaf, deplasmandaki 8 maçlık mağlubiyet serisiyle Play-Off'u kaçırdı. Son hafta dış sahadaki yenilgi serisine son veren Karşıyaka'ya golü profesyonel kariyerinde ilk kez ağları sarsan 20 yaşındaki Mert'in atması teselli oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp yeni sezonda üst üste 4'üncü yıl 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı