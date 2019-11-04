Karşıyaka Play-Off hattını yakaladı

04.11.2019 11:33

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona ilk 3 maç sonunda 1 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka, 7 haftalık çıkışıyla Play-Off hattını yakalamayı başardı. Takımı geçen sezon yine düşme hattından devralıp Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la bu sezonki kötü startın ardından yollarını ayıran Kaf-Kaf, bu kez yuvaya dönen Soner Tolungüç yönetiminde eski günlerine döndü.

Tolungüç, 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle sondan ikinci sırada devraldığı Karşıyaka'yla 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Ligde 10'uncu maç sonunda 15 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, 1 maç eksiğine rağmen averajla haftayı Play-Off hattında tamamladı. Kaf-Kaf, bu hafta Payasspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

ONUR KINTAŞ TAKIMA DÖNDÜKarşıyaka'da geçen sezon sonunda biten sözleşmesi yenilenmeyen, transfer döneminde bir kulüple anlaşmayan sol bek Onur Kıntaş takıma döndü. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başlayan Onur, önümüzdeki günlerde takımla çalışacak. Resmi sözleşme imzalayacak tecrübeli futbolcunun lisansı devre arasında ara transfer döneminde çıkarılacak. Kaf-Kaf'ta altyapıda yetişip 2013 yılından bu yana forma giyen sol bek, geçen sezon tamamı ilk 11'de, 31 maçta oynadı. Onur'la sözleşmesi bittikten sonra dönemin teknik patronu Mesut Toros'un raporuyla sözleşme yenilenmedi. Transfer yasaklısı kulüpte o dönem taraftarla Toros'un arası bu karar nedeniyle açıldı. Yeşil-kırmızılılarda Onur gibi geçen sezon kadrodan elendikten sonra bir kulüple anlaşamayan Battal hakkındaki kararı ise Başkan Turgay Büyükkarcı verecek.