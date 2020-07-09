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Karşıyaka Play-Off'a hazır

FUTBOL Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana eşi görülmemiş şekilde duran alt liglerle ilgili tescil kararını vererek, liderleri üst lige çıkarıp yalnız Play-Off oynanmasına hükmederken, haftalardır çalışmaları bırakmayan Karşıyaka, finallere bilenmeye başladı.

Karşıyaka Play-Off'a hazır
09.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:45

FUTBOL Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan bu yana eşi görülmemiş şekilde duran alt liglerle ilgili tescil kararını vererek, liderleri üst lige çıkarıp yalnız Play-Off oynanmasına hükmederken, haftalardır çalışmaları bırakmayan Karşıyaka, finallere bilenmeye başladı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta 43 puanla beşinci sırada yer alan Kaf-Kaf, üst üste ikinci kez 2. Lig'e çıkmak için Play-Off oynayacak. Geçen sezon 3. Lig'e düştüğü ilk yılında adını Play-Off'a yazdıran yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde Vanspor'a trajik bir şekilde elenip hayallerine veda etmişti. Bu sezon Play-Off'a bilenirken ligin salgın yüzünden aylardır durmasının sıkıntısını yaşayan Karşıyaka, TFF'nin geçen hafta aldığı alt liglerin oynatılmayacağı kararına rağmen antrenmanları durdurmamıştı.

Federasyon tarafından 20-28 Temmuz tarihlerine arasında Antalya'da tek maç eleme usulü oynatılacağı açıklanan Play-Off'a 2. Lig parolasıyla çıkacak Karşıyaka, finallerdeki ilk maçta grupta 50 puanla ikinci sıradaki Belediye Derincespor'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekip Derince'yi elediği takdirde Turgutluspor-Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 2. Lig için final oynayacak. Kaf-Kaf bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Belediye Derincespor'a deplasmanda 4-2 yenilmiş, iki takım arasındaki rövanş maçı ise koronavirüs pandemisi yüzünden oynanamamıştı.

ERZURUM OLABİLİRDİKarşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, yalnız Play-Off etabının oynanmasını haftalardır talep ettiklerini hatırlatarak takımı sürekli değişen kararlara rağmen hazır tuttuklarını söyledi. Yaz sıcağında Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarının tüm takımları zorlayacağını belirten Tolungüç, "Maçlar iklimi yazın müsait olan Erzurum'da oynanabilirdi. Orada kamp merkezi de var. Önümüzde yalnız 12 gün var. Antalya'ya maçtan 3 gün önceden gideceğiz. Takımlar aylardır maç atmosferinden uzak kaldı. Tek maçlı sisteme göre o gün daha hazır olan, daha çok isteyen takım kazanacak. Bu biz olacağız" dedi.KULÜPLERİN BAŞI DÖNDÜKoronavirüs pandemisi nedeniyle 4 aydır duran alt liglerle ilgili senaryoların sürekli değişmesi kulüplerin başını döndürdü. Salgın ilk çıktığında ligleri nisan ayında yeniden başlatmayı planlayan Futbol Federasyonu, önce sezonun 12 Haziran'da başlayacağını duyurup ardından alt liglerde ligin yeniden start tarihini 18 Temmuz'a çekti. Birçok alt lig kulübünün kalan haftaları oynamak istemediği liglerle ilgili 2 hafta önce kaldığı yerden devam kararı veren TFF, geçen hafta ise maçların oynatılmayacağını açıkladı. Dün yine karar değiştiren TFF, 2. Lig ve 3. Lig'den grup liderlerini üst lige çıkarırken gruplarda 4'er zirve takipçisinin 12 gün sonra Antalya'da Play-Off oynamasına karar verdi. KAMPANYADA 1 MİLYON EKSİK

Kulübe yıllardır sorun oluşturan FIFA'lık eski yabancı futbolcu alacaklarının sonuncusunu ödemek için geçen ay kampanya başlatan Karşıyaka'nın halen 1 milyon TL toplaması gerekiyor. Takımda 2015-16 sezonunun ilk yarısında forma giyen Sırp stoper Igor Duric'e faizleriyle 170 bin Euro'yu (1.3 milyon TL) aşan kesinleşmiş alacağı 13 Temmuz Pazartesi gününe kadar ödenmezse FIFA kulübe sonraki ilk toplantısında 6 puan silme cezası kesecek. Duric'e olan borcu ödemek için geçen ay taraftar ve camiadan destek isteyip kampanya başlatan yeşil-kırmızılılar şu ana kadar 319 bin 728 TL topladı. Bu rakamın 200 bin TL'lik kısmını Başkan Turgay Büyükkarcı, 50 bin TL'sini ise İstanbul'daki yönetici Yusuf Güven verdi.


- İzmir

Kaynak: DHA

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