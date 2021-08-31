Karşıyaka, perdeyi zor deplasmanla açacak
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Karşıyaka, perdeyi zor deplasmanla açacak

Karşıyaka, perdeyi zor deplasmanla açacak
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor'a konuk olacak Karşıyaka, rakibinin bileğini şimdiye kadar hiç bükemedi.

Mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor'a konuk olacak Karşıyaka, rakibinin bileğini şimdiye kadar hiç bükemedi. Erokspor'la 3'üncü Lig'de geride kalan 3 sezonda da aynı grupta yer alan Kaf-Kaf, İstanbul temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybederken, yalnız 2'sinden beraberlikle ayrılabildi. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Karşıyaka, rakip ağları sadece 3 kez sarstı.

Esenler Erokspor'la ilk kez 2018-2019 sezonunda rakip olan yeşil-kırmızılılar, İzmir'de ve İstanbul'da oynanan iki maçtan da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Rakibiyle 2019-2020 sezonunda oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden Kaf-Kaf, rövanşta golsüz berabere kaldı. Geçen sezon Karşıyaka'nın ev sahibi olduğu ilk karşılaşma 1-1 biterken, rövanş mücadelesi 1-0 Esenler Erok'un galibiyetiyle sonuçlandı.

TRANSFER YASAĞI TELAŞITransfer yasağını lige kadar kaldırıp 7 yeni takviyesine lisans çıkarma telaşında olan Karşıyaka, yasağı kaldırma imzası vermek için alacaklarının tamamını isteyen eski futbolcularının paralarını toparlamaya çalışıyor. Yönetim, geçici muvafakatname imzası vermek için diğer eski futbolcu ve teknik adamları gibi alacaklarının yüzde 25'ini veya dosyayı tamamen kapatmak için alacağının yüzde 50'sini kabul etmeyip, tüm paralarını talep eden isimlere son hafta nakit ödeme yapmayı planlıyor. Bazı alacaklı isimlere de federasyon gelirleriyle ödeme yapılmaya çalışılıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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