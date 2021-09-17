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Karşıyaka patlama bekliyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka patlama bekliyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi transfer yasağını kaldırarak yıllar sonra alternatifli bir hücum hattı oluşturan Karşıyaka, ilk 2 maçta suskun kalan golcülerinden bu hafta karşılaşacağı Mardin 1969 Spor deplasmanında patlama bekliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi transfer yasağını kaldırarak yıllar sonra alternatifli bir hücum hattı oluşturan Karşıyaka, ilk 2 maçta suskun kalan golcülerinden bu hafta karşılaşacağı Mardin 1969 Spor deplasmanında patlama bekliyor.

İlk 2 haftada 1 puanla yetinen Kaf-Kaf'ın tek golünü son İçel İdmanyurdu sınavında sol bek Burak attı. Elinde geçen sezondan takımın en skorer isimlerinden Doğukan İnci bulunan İzmir temsilcisi, transfer döneminde ileri ucu Abdülkadir, Okan Yılmaz, Barış Sungur ve İhsan Furkan'la takviye etti. ?Sezonun ilk 2 maçına 11'de çıkan Doğukan, ilk hafta görev yaptıktan sonra geçen hafta kırmızı kart cezalısı olan Abdülkadir, Esenler Erokspor deplasmanında sonradan oyunu girip geçen hafta 11'de oynayan İhsan Furkan ve yeşil-kırmızılı formayı ilk olarak İçel önünde ikinci yarıda sırtlarına geçiren Okan ile Barış, ilk maçlarını pas geçti. Bu hafta Abdülkadir'in cezası biterken takıma geç katılan Barış ve Okan eksiklerini kapattı. Mardin deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmek isteyen Kaf-Kaf, özellikle hücum hattına güveniyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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