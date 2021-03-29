Karşıyaka Orman Fidanlığı, orman sevdalılarını bekliyor
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Karşıyaka Orman Fidanlığı, orman sevdalılarını bekliyor

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Karşıyaka Orman Fidanlığı, orman sevdalılarını bekliyor

İzmir'de 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve kentin önde gelen oksijen kaynaklarından olan Karşıyaka Orman Fidanlığı, bitki ve ağaç türlerine merakı olanlar için düzenlenen eğitimlere de ev sahipliği yapıyor.

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İzmir'de 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve kentin önde gelen oksijen kaynaklarından olan Karşıyaka Orman Fidanlığı, bitki ve ağaç türlerine merakı olanlar için düzenlenen eğitimlere de ev sahipliği yapıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka ilçesinde beton blokların arasında 17 bin metrekarelik alanda yer alan orman fidanlığının Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nda da doğaseverlerin akınına uğradığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Orman Fidanlık Müdürü Ali Sarıbaş, fidanlık içinde 300'den fazla bitki türü bulunduğunu belirtti.

Karşıyaka Orman Fidanlığının 1924 yılından bu yana ağaçlandırma sahalarının yanı sıra kamu ve özel sektörün park bahçe tanziminde kullanılabilecek her türde boylu, formlu fidan taleplerini karşıladığını belirten Sarıbaş, şunları kaydetti:

"Fidanlığın her gün özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan yüzlerce ziyaretçisi oluyor. Çocuklar, ormanların tohumdan fidana, fidandan ağaca olan öyküsünü dokunarak, görerek burada öğreniyorlar. Bunun orman sevgisi ve bilincinin aşılanmasına büyük faydası var. Kapılarımız hafta içi mesai saatlerinde ve cumartesi günleri de öğleye kadar ağaca ve ormana sevdalı olan, bitki ve ağaç türleri konusunda merakı olan, öğrenmek isteyen 7'den 77'ye tüm vatandaşlara açık. Burada ücretsiz olarak bitki ve ağaç türleri hakkında eğitimler veriyor, CD, afiş ve broşürler dağıtıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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