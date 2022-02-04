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Karşıyaka, Ofspor'a konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka, Ofspor'a konuk

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Of İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından 1 puanla ayrılan teknik direktör Erman Güraçar, zorlu deplasmanda ilk 3 puanını almaya çalışacak. Kaf-Kaf'ta sezonu kapatan Burak dışında eksik yok. Ligde 20 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi alan Karşıyaka 22 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Ofspor ise 35 puanla 6'ncı basamakta. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan maç 0-0 sona ermişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Karşıyaka, Ofspor, Spor, Haber

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