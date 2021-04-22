Karşıyaka'nın umutları tükendi

Altındağ Belediyespor'a 4-2 mağlup olan Karşıyaka'da Play-Off ümitleri tükenme noktasına geldi.

Altındağ Belediyespor'a 4-2 mağlup olan Karşıyaka'da Play-Off ümitleri tükenme noktasına geldi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 32. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Belediyespor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü sürdüremeyerek mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, bu mağlubiyetle beraber deplasmanda oynadığı son 8 maçtan da puansız ayrılmış oldu.

Mücadeleye az kalan Play-Off iddiasını sürdürmek için çıkan Karşıyaka, aldığı mağlubiyetle şansını oldukça zora soktu. 32 hafta sonunda 40 puanda kalan yeşil-kırmızılılara, Play-Off'a kalabilmek için kalan iki maçını da kazanması yetmiyor. İzmir temsilcisi, önünde bulunan Şile Yıldızspor, Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor'un kalan maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı