Karşıyaka'nın umutları tükendi
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Karşıyaka'nın umutları tükendi

Karşıyaka'nın umutları tükendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altındağ Belediyespor'a 4-2 mağlup olan Karşıyaka'da Play-Off ümitleri tükenme noktasına geldi.

Altındağ Belediyespor'a 4-2 mağlup olan Karşıyaka'da Play-Off ümitleri tükenme noktasına geldi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 32. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Belediyespor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü sürdüremeyerek mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, bu mağlubiyetle beraber deplasmanda oynadığı son 8 maçtan da puansız ayrılmış oldu.

Mücadeleye az kalan Play-Off iddiasını sürdürmek için çıkan Karşıyaka, aldığı mağlubiyetle şansını oldukça zora soktu. 32 hafta sonunda 40 puanda kalan yeşil-kırmızılılara, Play-Off'a kalabilmek için kalan iki maçını da kazanması yetmiyor. İzmir temsilcisi, önünde bulunan Şile Yıldızspor, Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor'un kalan maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

Karşıyaka, ligin 33. haftasında 25 Nisan Pazar günü Osmaniye FK'yi ağırlayacak. - İZMİR

Karşıyaka'nın umutları tükendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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