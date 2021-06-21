Karşıyaka'nın transfer yasağı borcu 19 milyon TL
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Karşıyaka'nın transfer yasağı borcu 19 milyon TL

Karşıyaka'nın transfer yasağı borcu 19 milyon TL
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

YENİ sezon öncesi 3-4 Temmuz tarihlerindeki olağan genel kurul ve futbol şubesini şirketleştirme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'nın, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırabilmek için ödemesi gereken paranın yaklaşık 19 milyon TL olduğu öğrenildi.

YENİ sezon öncesi 3-4 Temmuz tarihlerindeki olağan genel kurul ve futbol şubesini şirketleştirme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'nın, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırabilmek için ödemesi gereken paranın yaklaşık 19 milyon TL olduğu öğrenildi. Kadrosunu TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2016 yılından beri hiç takviye edemeyip altyapısından çıkan oyunculardan oluşturduğu takımla 3'üncü Lig'de yer alan Kaf-Kaf'ın 96 eski futbolcu, teknik direktör, antrenör ve çalışana Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş borcu bulunuyor.

Takımda 2010 yılında forma giyen futbolculara bile borcu olan Karşıyaka'nın, aralarında 5 sene önce 19 Aralık 2016'da geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden eski futbolcularından Şehmus Özer'in ailesi dahil 6 isimle ise alacaklarıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Kaf-Kaf, FIFA'lık olan eski yabancı futbolcu alacaklarını ise temizleyip puan silme, küme düşürme yaptırımlarından kurtulmuştu. Kulüpte 3.5 yıldır başkanlık yapıp kongrede yeniden aday olacağını açıklayan Turgay Büyükkarcı ve yönetiminin, alacaklı bazı eski futbolcularla görüşme halinde olduğu öğrenildi.

ŞİRKET 5 TEMMUZ'DA

Karşıyaka'da eski başkanlardan Cenk Karace öncülüğünde devam eden şirket çalışmalarında geçen hafta tanıtımı yapılıp imza süreçleri başlayan Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kuruluşu 5 Temmuz'da tamamlanacak. Satışa çıkan 4 bin hisseden 100 milyon TL şirket bütçesi yaratmayı hedefleyen oluşumun bunun yaklaşık 80 milyon TL'lik kısmı için taahhüt aldığı belirtildi. Yatırım şirketi olarak da faaliyet gösterecek şirket, kongre sonrası seçilecek yönetimle futbol şubesinin belirli bir süreliğine devri için görüşmeler yürütecek. Süreç olumlu sonuçlandığı takdirde şirketleşme kongresi düzenlenip üyelerden onay çıkarsa Futbol Federasyonu onayına sunulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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