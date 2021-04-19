Karşıyaka'nın tek yolu 3 puan

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça Play-Off hattının 3 puan ve 3 basamak gerisinde giren Karşıyaka, çarşamba günü Altındağspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maça Play-Off hattının 3 puan ve 3 basamak gerisinde giren Karşıyaka, çarşamba günü Altındağspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son maçta Şile Yıldızspor'u mağlup edip umutlanan Karşıyaka'nın Play-Off hedefine ulaşması için galibiyet serisi yakalayıp deplasmandaki yenilgi serisine son vermekten başka şansı yok. Son 7 deplasman maçını art arda kaybeden, kalan 3 maçın 2'sine dış sahada çıkacak olan Karşıyaka, 3'te 3 yapıp rakiplerinin de takılmasıyla adını Play-Off'a yazdırmayı istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ