Karşıyaka'nın spor tesisleri yenileniyor

Kentteki mevcut spor tesislerine yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Girne Kültürpark içerisindeki Şehit Bersan Doğantekin Halı Sahası'nı baştan sona yeniledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlı havalarda sahanın suyla dolmasına yol açan ve geçici olarak kullanılamaz hale getiren drenaj sorunu kökten çözüldü. Bunun için zemin kaplaması mıcırla doldurulup 30 santimetre yükseltilerek yeni drenaj sistemi kuruldu.

Zemin halısı, tel örgüler ve üst file yenileriyle değiştirildi. Kale direkleri boyandı, aydınlatma sistemi bakım ve onarımdan geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapalı olan saha, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yenilenen yüzüyle futbol tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

BAKIM VE ONARIM

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi tarafından, yarı olimpik yüzme havuzunun çatısı onarıldı ve devirdaim kanalları genişletildi. Havalandırma sistemleri onarıldı, tesiste boya işlemleri yapıldı. Tahir Secder Akıncı Su Sporları Merkezi'nde kanoları güneşten korumak amacıyla açılıp kapanabilen tente sistemi kuruldu, soyunma odaları bakımdan geçirildi, takip botu ve tekne için ırgat yapıldı, tesisin güvenliğini arttırmak için tel örgüler çekildi. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu soyunma odalarına yeni banklar yapıldı, su ısıtma sistemi takıldı, duşlar onarıldı, aydınlatma sistemi güçlendirildi, yedek kulübesi üzerine koyucu sundurma yapıldı, yedek oyuncu bankları yenilendi.

Karşıyaka'nın Efsaneleri Sahası'nın deprem ve yağış sebebiyle bozulan zemini onarıldı. Fikri Altay Mahallesi'ndeki Ahmet Beko Futbol Sahası'nın telleri onarıldı, zemindeki deforme olmuş bölgeler tamir edildi. Demirköprü Futbol Sahası'nın telleri boyandı, zemini onarımdan geçirildi. Bostanlı Gode Cengiz Futbol Sahası'nın tel örgüleri aydınlatma sistemleri onarıldı, basket potası yenilendi. Tellibahçe'deki sahanın da telleri onarıldı, soyunma odaları bakımdan geçirildi ve sporcuların bekleme alanında yağış ve hava şartlarından etkilenmemeleri için sundurma yapıldı.

Kaynak: Bültenler