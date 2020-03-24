Karşıyaka'nın pazarlarında koronavirüs önlemleri!
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Bahçelievler Mahallesi, Karşıyaka, Güncel

Karşıyaka'nın pazarlarında koronavirüs önlemleri!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri genişleten Karşıyaka Belediyesi, üç mahallede her hafta açılan tekstil pazarlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

24.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:03
Karşıyaka'nın pazarlarında koronavirüs önlemleri!

ZABITA GÖREV BAŞINDA

Karşıyaka Belediyesi tarafından alınan yeni önlemler kapsamında; salı günleri Bahçelievler Mahallesi'nde açılan tekstil pazarı ile Yalı (Şemikler) Mahallesi'nde kurulan pazarın tekstil bölümü ve her çarşamba Bostanlı Mahallesi'nde açılan pazarın tekstil kısmı kapatıldı. Pazar yerlerindeki sebze, meyve ve gıda satışının ise belirli kurallar çerçevesinde devam edeceği açıklandı. Yeni önlemler doğrultusunda bu sabah mesaiye Yalı'daki pazaryerinde başlayan Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcılara uyulması gereken kuralları anlattı. Pazar esnafına açıkta yiyecek satışının yasaklandığı iletilirken, tüm ürünlerini poşetleyerek tezgaha koymaları istendi. Elle sebze meyve seçimi yapılmaması konusunda da hem esnafa hem vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Bu çerçevede; eczaneler, taksi durakları, muhtarlıklar, belediye tesisleri, metro girişleri, pazar yerleri, yeraltı çöp konteynerlerinin çevreleri ve ortak kullanımda olan pek çok alanda, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı özel ilaçlarla dezenfekte işlemleri yapıldı. Belediye Çevre Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamanın düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edilirken; Karşıyaka Çarşısı ile Örnekköy, İmbatlı, Latife Hanım, Şemikler, Bostanlı veZübeyde Hanım gibi mahallelerde yapılan ilaçlı suyla yol yıkama ve temizlik işlemlerinin de ilçe genelinde yoğun şekilde devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Karşıyaka Belediyesi'nin hizmet saatleri 12.00 - 16.00 olarak düzenlendi.

Kaynak: Bültenler

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