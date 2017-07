Karşıyaka'nın Parklarında Konser Zamanı

Sıcak yaz akşamlarını müzikle renklendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında 'Park Konserleri' başlattı. İlki Nergiz Parkı'nda gerçekleşen mini konsere, yüzlerce Karşıyakalı katıldı. Başkan Akpınar da konserde bateri çaldı.



Karşıyaka Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını müzikle renklendirmek ve neşe katmak için 'Park Konserleri'ne başladı. İlçe genelinde, her hafta farklı bir parkın içinde gerçekleştirilecek olan mini konserlerin ilki Nergiz Parkı'nda yapıldı, konsere yüzlerce kişi katıldı. Karşıyaka Belediye Orkestrası ile solist Cevher Doğan'ın sahne aldığı konserde, çocuklar da gönüllerince eğlendi.



Her hafta başka bir mahalle



Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca en güzel şarkılar çalındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da konsere katılarak Nergizliler ile kucaklaştı. Şarkılara eşlik eden Başkan Akpınar, Düşler Sokağı şarkısında ve İzmir Marşı'nda bateri de çaldı. Park Konserleri'nin her hafta farklı bir mahallede devam edeceği belirtildi.



"Acımız da ortak, sevincimiz de"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çok zor bir kış dönemi geçirdik. Ülkemiz de hüzünlü ve gözyaşı döktüğümüz bir süreci yaşadı, yaşıyor. Karşılaştığımız her olumsuz durum, bizim bir araya gelmemizi erteledi ancak biz bu mutsuzluğa 'Park Konserlerimiz' ile 'dur' demek istedik. 'Acımızı da eğlencemizi de paylaşırız ve birlikte yaşarız' düşüncesi ile bugün bir aradayız. Bundan sonra da sokaklarda olmaya devam edeceğiz" dedi. Konsere katılan Nergiz Mahallesi sakinleri de, "Bize bu güzel geceyi yaşatan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR