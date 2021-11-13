Karşıyaka'nın konuğu Modafen

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Karşıyaka, yarın Modafen'i ağırlayacağı 90 dakikada çıkış yakalamaya çalışacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Kötü gidişin ardından yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden, Doğukan'ı kadro dışı bırakıp, Alperen'i U19 takımına yollayan yeşil-kırmızılılarda cezalı Fatih ve Samican da forma giyemeyecek. Grupta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Kaf-Kaf, 11 haftada hanesine yazdırdığı 12 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi Play-Off barajının 7, zirvenin ise 13 puan gerisinde yer alıyor. Modafen de 11 puanla alt sıralarda yer buldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet