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Karşıyaka'nın kararı Play-Off

TÜRKİYE Futbol Federasyonu; TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ile koronavirüs salgını yüzünden durup, 18 Temmuz'da yeniden başlaması hedeflenen alt liglerdeki sezonun geleceğiyle ilgili yaptığı toplantı sonrası kulüplere fikirlerini sorarken Karşıyaka, liglerin Play-Off...

Karşıyaka'nın kararı Play-Off
12.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:23

TÜRKİYE Futbol Federasyonu; TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ile koronavirüs salgını yüzünden durup, 18 Temmuz'da yeniden başlaması hedeflenen alt liglerdeki sezonun geleceğiyle ilgili yaptığı toplantı sonrası kulüplere fikirlerini sorarken Karşıyaka, liglerin Play-Off aşamasıyla tamamlanması yönünde görüş bildirdi. Sezon zorunlu olarak durdurulmadan önce TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan yeşil-kırmızılılarda sportif direktör Atilla Güneş, "Daha önce yönetimimiz 2'nci Lig'de yeni bir grup açılıp kriterlere uyan takımların lige alınması fikrini sunmuştu. Eğer bu fikir kabul görmeyecekse ve illa lig oynanacaksa biz yalnız Play-Off aşamasının oynanmasını istiyoruz. Daha hızlı, daha risksiz bir şekilde ve hak edenin çıkacağı bir sezon finali olur. Her şartta antrenmanlara yeniden başladık. Alınacak her karara hazırız" dedi.

MASKELER SATIŞTA

Diğer taraftan, Karşıyaka'nın koronavirüs salgını nedeniyle taraftara özel olarak hazırlattığı maskeler 15 TL'den satışa sunuldu. 3 farklı renk ve desende, kadın, erkek ve çocuk için 3 farklı boydaki yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maskelerin antibakteriyel özellikte olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA

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