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Karşıyaka'nın inancı tam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off yarı final mücadelesinde Derince Belediyespor'la finale çıkmak için rakip olacak Karşıyaka, 2'nci Lig hedefine kilitlendi.

Karşıyaka'nın inancı tam
15.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:06

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off yarı final mücadelesinde Derince Belediyespor'la finale çıkmak için rakip olacak Karşıyaka, 2'nci Lig hedefine kilitlendi. Koronavirüs salgını yüzünden alt liglerin durduğu 19 Mart'tan bu yana 4 aydır bekleyişini sürdüren Kaf-Kaf, Futbol Federasyonu'nun sezonun Play-Off'la tescil edilmesi kararı sonrası antrenmanlarını sıklaştırırken teknik direktör Soner Tolungüç, inançlarının tam olduğunu söyledi.

Geçen sezon Play-Off yarı finalinden eli boş dönen Karşıyaka'da Tolungüç, "Biz inandık, camiamıza bu sevinci yaşatmak istiyoruz. Bunun için de çok çalıştık. Buralara kolay gelmedik. Antrenmanları hiç bırakmadık. Sezon başında göreve gelirken inandığımız yolda tüm enerjimizi verdik. Play-Off maçlarına da tüm konsantrasyonumuz ve enerjimizi vereceğiz. Rakibimiz Derince devre arasında takviyeler yapan, güçlü ve ters bir takım. Puan tablosunda da ikinci sıradalardı. Ancak bu tip maçların favorisi yoktur. Kazanan biz olacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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