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Karşıyaka'nın gözü TFF'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını arasında antrenmanlara ikinci kez yeniden başlayan Play-Off hattındaki Karşıyaka, Futbol Federasyonu'nun sezonun devamıyla ilgili bu hafta içinde vermesi öngörülen son kararını bekliyor.

Karşıyaka'nın gözü TFF'de
17.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:38

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını arasında antrenmanlara ikinci kez yeniden başlayan Play-Off hattındaki Karşıyaka, Futbol Federasyonu'nun sezonun devamıyla ilgili bu hafta içinde vermesi öngörülen son kararını bekliyor. Geçen hafta 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'yle görüştükten sonra tüm kulüplerden görüş alan TFF, 19 Mart'tan beri duran liglerin ilk etapta planlandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlaması, yalnız Play-Off etaplarının oynanması ve sezonun tamamlanması alternatiflerini değerlendirdiği öğrenildi. İddiasız olup, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Protokolü'nü tesis ve statlarında uygulamakta sorun yaşayacak kulüplerin ligin devamını istememesi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun tek şehirde yalnız Play-Off oynatılması ihtimalinin üzerinde durduğu iddia edildi.

Öte yandan, FIFA kanalıyla kulübe puan silme tehlikesi oluşturan son yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını taraftar ve camianın desteğiyle kapatmak için seferberlik ilan eden Karşıyaka'nın başlattığı kampanyada, ilk 24 saatte 233 bin TL toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 200 bin TL katkı koyacağını açıkladığı kampanyaya Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eski yöneticilerden Mustafa Özçakar 5'er bin TL'yle destek verdi. Onlarca taraftar da ellerinden geldiği oranda katkı yaptı. Kaf-Kaf, 6 puan silme cezası almamak için 13 Temmuz'a kadar 1 milyon 300 bin TL toplamaya çalışacak. Karşıyaka'da salgın sürecinde tesiste kalan birkaç futbolcu ve ev sahipliği yapılan sağlık çalışanları dışında kapalı kalan Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin çevresi Çiğli Belediyesi tarafından temizlendi.

İKİNCİ TEST PAZARTESİ

Antrenmanlara başlamadan önce geçen hafta bir futbolcusuna yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Karşıyaka, prosedür gereği yapılması gereken ikinci testi 22 Haziran Pazartesi günü olacak. Virüsün pozitif çıkan takım arkadaşlarıyla temas kuran diğer futbolculara da bulaşıp bulaşmadığı yeni haftada netleşecek. Semptom göstermeyip 14 günlük karantina sürecini evinde geçiren koronavirüslü futbolcunun uygulanan 5 günlük ilaç tedavisi sonrası hafta başında girdiği yeni testin negatif çıkması teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Kaynak: DHA

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