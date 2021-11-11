Karşıyaka'nın gözü son 6 maçta

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 11 maçta topladığı 12 puanla 13'üncü sırada kalıp her geçen hafta şampiyonluk ve Play-Off hedefinden uzaklaşan Karşıyaka, kadroda yine operasyon yapmak için devre arasını bekliyor. Sezon başında kadrosunu 5 yıl sonra yenileyip 12 takviye yapmasına rağmen yeni transferlerinin çoğundan verim alamayan Kaf-Kaf, ara transferde yeniden düğmeye basacak. Sezon başında tek dönemliğine geçici açılıp eski borçlar nedeniyle yine kapalı olan transfer tahtasını tekrar açmak için görüşmelere şimdiden başlayan Karşıyaka, yasak kalkarsa takviyeye yönelecek.

Takımdan şimdiden yeni transferden Oğulcan'ın sözleşmesini feshedip, Alperen ve ikinci kez kadro dışı kalan Doğukan'ı gözden çıkaran Karşıyaka'da oyuncuların devreye kadar kalan 6 maçtaki performanslarına göre karar verilecek. İlk yarıyı olabilecek en üst noktada kapatmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, devre arasına kadar kalan 6 maçta Modafen, Ağrı 1970 Spor (D), Edirnespor, Fethiyespor (D), Belediye Derincespor (D) ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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