HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Karşıyaka'nın görev adamı Harun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu.

Karşıyaka'nın görev adamı Harun
29.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:22

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2014-15 sezonunda 1'inci Lig'de 3, 2016-17 sezonunda 2'nci Lig'de 1 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu, son 3 yıldır ise kadronun önemli isimleri arasına girdi. Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12'si ilk 11'de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu attığı 2 kritik golle Play-Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Spor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı Spor
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Spor
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı Spor
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı Spor
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Spor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Podolski Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Karşıyaka'nın görev adamı Harun - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:00:26. #1.15#
title