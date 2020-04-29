Karşıyaka'nın görev adamı Harun TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs sürecinde sezona verilen arada ligin yeniden başlamasını bekleyen Karşıyaka'da Harun, takımın jokeri oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2014-15 sezonunda 1'inci Lig'de 3, 2016-17 sezonunda 2'nci Lig'de 1 maçta forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu, son 3 yıldır ise kadronun önemli isimleri arasına girdi. Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda 21, geçen sezon 29 maçta oynayan orta saha oyuncusu, bu sezon ise 12'si ilk 11'de 23 karşılaşmada görev yaptı. Süre aldığı maçların 11'inde sonradan oyuna dahil olan futbolcu attığı 2 kritik golle Play-Off hattındaki takımına önemli 2 puan kazandırdı. İlk hafta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında son 7 dakikada oyuna girip uzatmalarda attığı golle 1-1'lik beraberliği getiren Harun, yine Ağrı 1970 maçında beraberliği sağlayıp takımına 1 puan getirdi.

Kaynak: DHA