Karşıyaka'nın dönüm maçı
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Karşıyaka'nın dönüm maçı

28.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:24
Karşıyaka'nın dönüm maçı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maçta yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 7 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden şaşan Karşıyaka, çarşamba günü Play-Off yarışı için dönüm sınavına çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maçta yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 7 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden şaşan Karşıyaka, çarşamba günü Play-Off yarışı için dönüm sınavına çıkacak. Grupta 22 maçta topladığı 32 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kaf-Kaf, 21 maçta 33 puan alan yarıştaki en önemli rakiplerinden Çatalcaspor'u kritik öneme sahip 90 dakikada konuk edecek. Rakibini yendiği takdirde yarışa yeniden tutunacak yeşil-kırmızılı ekip mağlubiyet ihtimalinde ise bitime 9 maç kala Play-Off'a da iyice uzaklaşacak. Takımdaki krizleri aşmaya çalışan Karşıyaka'da Onur kadro dışı, Battal da takımdan ayrı çalışıyor. Doğukan, Anıl ve Harun'un ise sakatlıkları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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