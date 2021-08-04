Karşıyaka'nın dezavantajı sıcak hava
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Karşıyaka'nın dezavantajı sıcak hava

Karşıyaka'nın dezavantajı sıcak hava
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün başlaması planlanan Bolu kampını iptal etmişti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün başlaması planlanan Bolu kampını iptal etmişti. Çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürme kararı alan yeşil-kırmızılılar, İzmir'deki sıcak hava nedeniyle dezavantaj yaşayacak. İzmir'de termometreler bugün 38 dereceyi gösterirken, kentte hava sıcaklığının yarın 40 derecinin üzerine çıkması bekleniyor.

İkinci etap hazırlıklarına bugünden itibaren başladıklarını dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, "İşin sağlık boyutundan endişe edip kamp istemedik. Tesislerimiz fiziksel anlamda yeterli, ancak tek dezavantajımız hava sıcaklığı. Yine de koronavirüsten daha az riskli diye tesislerimizi tercih ettik" dedi.

Deneyimli teknik adam yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını, programın önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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