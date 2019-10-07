Karşıyaka'nın derdi gol
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1877 Alemdağspor galibiyetinin ardından Fatsa Belediyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1877 Alemdağspor galibiyetinin ardından Fatsa Belediyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 gol atan Karşıyaka, grubun 1 gol bulabilen Fatsa'dan sonra en az skor üreten takımı konumunda. Bu sezon Harun, Mustafa Aşan ve Doğukan'la gol bulan yeşil-kırmızılılarda Hakan Kuş ve Özgür gibi hücum oyuncuları 5 maçta skor üretemedi. Grupta çarşamba günü Kemerspor 2003'ü taraftarı önünde konuk edecek Karşıyaka'da takımıyla ilk 2 maçını 4 puanla geçen teknik direktör Soner Tolungüç, oyuncularına hücum çalıştırıyor. Yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart gören Arif, bu maçta görev yapamayacak.