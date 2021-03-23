Karşıyaka'nın deplasman kabusu
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Karşıyaka'nın deplasman kabusu

23.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:31
Karşıyaka'nın deplasman kabusu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayıp önce şampiyonluk, ardından Play-Off hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, deplasmanlarda yıkıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayıp önce şampiyonluk, ardından Play-Off hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, deplasmanlarda yıkıldı. Sezona dış sahada çok etkili başlayıp ilk 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Kaf-Kaf, ardından gurbette çıktığı üst üste 6 karşılaşmayı kaybetti. Son dış sahada galibiyetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek alan yeşil-kırmızılı ekip ardından İzmir dışında puan yüzü göremedi.

Deplasmandaki ilk yenilgisini 30 Aralık'ta takımda koronavirüse yakalanan 9 oyuncunun yokluğunda çıktığı Osmaniyespor maçında tadan Karşıyaka, gurbette sonraki 5 sınavda da sahadan puansız ayrıldı. Kaf-Kaf, Osmaniye yenilgisinden sonra dış sahada art arda Esenler Erokspor'a 1-0, Elazığ Karakoçan FK'ya 2-0, Cizrespor'a 1-0, Arhavispor'a 2-1, son olarak Somaspor'a ise 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Evinde son 3 maçta toparlanıp 2 galibiyet, 1 beraberlik almasına rağmen deplasmandaki kayıplarla geriye düşen 36 puanla sekizinci sıradaki Karşıyaka, bu haftayı bay geçtikten sonra kalan 3 maçını İzmir'de, 3'ünü gurbette oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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