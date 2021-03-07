Karşıyaka'nın çıkış maçı
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Karşıyaka'nın çıkış maçı

07.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:07
Karşıyaka'nın çıkış maçı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta tek galibiyetle yetinen Karşıyaka, 11 Mart Perşembe günü Arhavispor deplasmanında kazanıp hem kötü günlere sünger çekmeye, hem son dönemdeki tartışmalarla gerilen camiaya moral olmaya hem de Play-Off hattıyla arasını kapatmaya çalışacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta tek galibiyetle yetinen Karşıyaka, 11 Mart Perşembe günü Arhavispor deplasmanında kazanıp hem kötü günlere sünger çekmeye, hem son dönemdeki tartışmalarla gerilen camiaya moral olmaya hem de Play-Off hattıyla arasını kapatmaya çalışacak.

Ligde 33 puanla 8'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılı ekip, 17 puanla sondan ikinci durumda olan rakibini yenerse yarışta yeniden iddialı konuma gelecek. Grupta bu hafta 36 puanla Play-Off hattındaki Çarşambaspor, 51 puanlı lider Somaspor'u ağırlarken, 37 puandaki Ispartaspor 32 Spor ise haftayı bay takım olarak geçecek. Karşıyaka'ya galibiyet durumunda moral tazelerken, rakipleriyle farkı kapatma fırsatı doğacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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