Karşıyaka'nın bitirici ikilisi

11.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda 2 galibiyetle Play-Off hattından kopmayan Karşıyaka, son haftaların formda ikilisi Doğukan ve Namık Barış'ın birlikte gol attığı 3 maçı da kazandı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Kaf-Kaf'ta Doğukan ile Barış, bu karşılaşmalarda Ofspor, Erbaaspor ve 1877 Alemdağspor ağlarını birlikte sarstı. Yeşil-kırmızılılarda 8 golle takımın en skorer ismi olan 21 yaşındaki Doğukan, kendi kariyer rekorunu da kırdı.

Geçen sezon lig ve Play-Off'ta ağları 6 kez sarsan genç futbolcu, bu yıl normal sezonun bitimine 12 hafta varken 8 gole ulaştı. Barış da bu sezon kaydettiği 4 golle takımın en skorer isimlerinden biri konumunda. Grupta bu hafta cumartesi günü Fatsa Belediyespor'u konuk edecek Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen Harun görev yapamayacak.

Kaynak: DHA