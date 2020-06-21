Karşıyaka'nın aklı futbolda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezonun geri kalan bölümü için vereceği karara çevrildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezonun geri kalan bölümü için vereceği karara çevrildi. Play-off hattında yer alan yeşil-kırmızılılar son 6 karşılaşma oynanmadan ligin direkt play-off maçlarına geçilerek devam etmesini isterken, Başkan Turgay Büyükkarcı TFF'nin kararı ne olursa olsun şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında konuşan Başkan Büyükkarcı, ağustos ayında yapılacak genel kurulda göreve devam etmeyi düşündüklerini ancak gündemlerinin ilk sırasında futbol takımının olduğunu vurguladı.

Şu andaki tek gündemlerinin futbol takımı olduğunu belirten Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka'nın geleceğini dizayn etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gündemimizde seçim yok. Önceliğimiz amiral gemimiz futbolcun oynayacağı play-off müsabakaları. Futbolda büyük emekler verildi. Federasyonun kararı ne olursa olsun şampiyon olmak için mücadelemizi edeceğiz. Umarım üst lige çıkar ve layık olduğumuz yere emin adımlarla ilerleriz" dedi.

Görevde oldukları 2.5 yıllık süreçte kulübün kaybettiği güveni kazandıklarını ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Herkesin güvendiği ve destek olmak için çabaladığı bir yönetim olduk. Bu güveni kazanmak sportif başarılar kadar önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA