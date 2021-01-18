Karşıyaka'nın 2 bankosu
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Karşıyaka'nın 2 bankosu

18.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:28
Karşıyaka'nın 2 bankosu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 28 Ocak'ta başlayacak sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Karşıyaka'da stoper Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş, ilk devrede oynanan maçların tamamında 11'de forma giydi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 28 Ocak'ta başlayacak sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Karşıyaka'da stoper Cenk Özbey ve forvet Hakan Kuş, ilk devrede oynanan maçların tamamında 11'de forma giydi. Takım kaptanlarından Cenk ve attığı 10 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Hakan, oynanan 16 maça da ilk 11'de başladı. Cenk, defansta görev yapmasına rağmen 2 golle takımına skor katkısı verdi. Kaf-Kaf'ta birer maçı koronavirüse yakalandıkları için kaçıran kaleci Edoğan ve stoper Metin, 15'er maça çıktı. Sarı kart cezası ve sakatlığı nedeniyle 2 maça kaçıran Mustafa Aşan, 14 maçta ilk 11'de forma giyerek bu isimleri izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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