Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teniste İl Birincisi Oldu

Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liseler Arası Kız Tenis Turnuvasında il birincisi oldu.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teniste İl Birincisi Oldu

Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liseler Arası Kız Tenis Turnuvasında il birincisi oldu.

Turnuvaya Fen Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Lisesi, Batı Koleji ve Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları katıldı. Yaklaşık 1 hafta süren turnuvada Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi takımları finalde karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı il birincisi olarak tamamladı.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sümeyye Kulan, başarısından dolayı okul takımını tebrik etti.

Kulan, takımlarının Trabzon'da yapılacak grup maçlarında Sivas'ı en iyi şekilde temsil ederek başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.