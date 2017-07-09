Karşıyaka Mahmut'la Anlaştı

İKİNCİ Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korumayı başaran Karşıyaka, iç transferde orta saha oyuncusu Mahmut Temür'le de anlaştı.



Almanya'dan dönen 28 yaşındaki futbolcuyla masaya oturan yönetim, eski alacakları ve yeni sezon peşinatı için ödeme planı sundu. Teklifi prensipte kabul eden Mahmut'un hafta içinde imza atması için anlaşma sağlandı. Geçen sezon 22 maçta forma giyerek 1 gol atan gurbetçi futbolcunun Karşıyaka'dan 175 bin TL alacağı bulunuyor.



Bu arada yönetimin Süper Lig ve 1'inci Lig'den teklif alan stoper Cenk Özbey'le de yeniden görüşerek anlaşma yolu arayacağı bildirildi. Cenk, ilk görüşmede Karşıyaka'nın geçen sezondan kalan alacaklarını ödeyip, bu sezonun peşinatını verme teklifini kabul etmemişti. Transfer yasaeğı bulunan Karşıyaka'da yönetim, sözleşmesi bittikten sonra 400 bin TL yıllık ücret talep eden forvet Okan Şahingöz'e ise son teklifini 250 bin TL'ye çıkarıp beklemeye geçti. Yönetim, iç transferde sözleşmesi biten isimlerden altyapı patentli 23 yaşındaki forvet Bartu Umut'a ise henüz teklifte bulunmadı. Bartu, aynı zamanda adı teknik direktör adayları arasında ilk sıraya yerleşen yeşil-kırmızılıların eski golcülerinden Recep Umut'un da oğlu.



- İzmir