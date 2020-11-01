Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor

01.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:45
Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı sözü veren Başkan Canpolat, çalışmaların startı için bölgede incelemelerde bulundu. Canpolat, "Mahallemize camimiz, halı sahamız ve semt pazarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim öncesi ve sonrası vatandaşlara verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu sözünü de yerine getirdi. Çalışmaların başlaması için bölgeye giden Başkan Canpolat burada çeşitli incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Başkan Canpolat'a Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarı, birim amirleri ve vatandaşlar eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz" diyerek, "Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Mahallemizde cami, semt pazarı ve halı saha ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Semt pazarımız ihalede, halı saha sonuçlandı. Halı saha yapımı için çalışmalar başladı. Cami ile ilgili de işlemlerini tamamlanmış bulunmaktayız. En kısa sürede inşallah hem cami hem de semt pazarı ile ilgili burada faaliyetler devam edecektir. Karşıyaka Mahallemize, camimiz, halı sahamız, semt pazarımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ise, "Halilliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat, arkadaşlarıyla birlikte gelip mahallemizde yapılacak olan semt pazarı, cami ve halı saha yerlerini inceledi. En yakın zamanda burada semt pazarı, cami ve halı sahamız faaliyete girecek. Bundan dolayı şahsım ve mahallem adına başkanıma teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Karşıyaka mahalle sakinler de yapılacak olan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor
Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AVM, cami ve halı sahalarda denetim yapıldı,177 bin 621 TL ceza kesildi
AVM, cami ve halı sahalarda denetim yapıldı,177 bin 621 TL ceza kesildi
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz, maskesiz semt pazarı
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz, maskesiz semt pazarı
Kdz. Ereğli Belediyesi halı saha yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi halı saha yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Geert Wilders Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Çağla Şıkel Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka Mahallesine cami, halı saha ve semt pazarı yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:56:58. #1.15#
title