Karşıyaka Mahallesi'ndeki yol köstebek yuvasına döndü

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesinde Emet Bor İşletmesi tarafından Kutlan Cinbay Caddesine 8 yıl önce atılan asfaltın ağır tonajlı bor yüklü araçlar yüzünden köstebek yuvasına dönmesi mahalle halkını canından bezdirdi.

Yaklaşık 300 metrelik yolda oluşan derin çukurlar yüzünden yolu kullanan araç sürücülerinin zor anlar yaşadığını söyleyen Karşıyaka Mahallesi sakinleri, "Her gün onlarca bor yüklü aracın geçmesi yüzünden yolda oluşan çukurlar yüzünden bizler bile yürümekte zorluk çekiyoruz. Araçlarımızda oluşan arızalar ise cabası. Son günlerde yağan yağmur ve kar yüzünden oluşan çukurlar iyice derinleşti. Emet Bor İşletmesinin bu yolda hiç olmazsa yama çalışması yapmasını istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA