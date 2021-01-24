Karşıyaka lige bileniyor
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Karşıyaka lige bileniyor

24.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:12
Karşıyaka lige bileniyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'ndaki 5 günlük kampını tamamladı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'ndaki 5 günlük kampını tamamladı. Ligde devrenin ilk maçında perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Kaf-Kaf, galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmanın hesaplarını yapıyor. İlk yarıda son 3 haftaya zirve ortağı olarak giren yeşil-kırmızılı ekip, ardından takımda yaşanan toplam 13 koronavirüs vakasıyla son 3 maçta 8 puan kaybederek lider Somaspor'un 6 puan gerisine düştü. Devrenin son 2 maçını kaybetmesine rağmen halen Play-Off hattında bulunan Karşıyaka, Isparta temsilcisi önünde yeni bir başlangıç yaparak tekrar çıkış yakalamak istiyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Doğukan, Mustafa Değirmenci ve Harun'un maça yetişmeleri planlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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