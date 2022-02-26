Karşıyaka kritik sınavda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 9 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenince düşme hattıyla aynı puanda kalan Karşıyaka, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gümüşhanespor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Sol bek Burak ve yedek kaleci Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda ön libero Fatih Ergen, orta saha Kerem ve stoper Aykut dizlerindeki sakatlık nedeniyle tedavi görüyor.

Stoper Cenk'in de ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor. Zorlu maç öncesi önemli eksikleri bulunan Karşıyaka, grupta 26 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde 14'üncü sırada bulunuyor. Hafta içinde erteleme maçında Büyükçekmece Tepecikspor'la golsüz berabere kalan Gümüşhane ise 27 puana ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor