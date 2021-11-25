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Karşıyaka kritik seride

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka kritik seride

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor galibiyetiyle 4 hafta sonra kazanıp nefes alan Karşıyaka, önündeki 6 maçı şampiyonluk ve Play-Off yarışındaki takımlarla oynayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor galibiyetiyle 4 hafta sonra kazanıp nefes alan Karşıyaka, önündeki 6 maçı şampiyonluk ve Play-Off yarışındaki takımlarla oynayacak. İddialı başladığı grupta 13 maçta topladığı 16 puanla lider Fethiyespor'un 15, Play-Off hattının ise 7 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, bu maçlarda yarıştaki yerini belirleyecek. Bu hafta 22 puanla Play-Off barajının 1 puan gerisindeki Edirnespor'u ağırlayacak Karşıyaka, ardından şu an 31 puandaki lider Fethiyespor'la önemli bir deplasmana çıkacak.

Fethiye randevusu sonrası devreyi şu an üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Belediye Derincespor (D) ve Kırıkkale Büyük Anadolu maçlarıyla tamamlayacak İzmir temsilcisi, ikinci yarının başında zirve takipçisi Esenler Erokspor'u konuk edip, sonraki hafta İçel İdmanyurdu'yla deplasmanda oynayacak. Yeşil-kırmızılılar, mevcut tabloda ilk 7 sıra içindeki takımların 6'sıyla üst üste karşılaşacak. Bu periyotta maksimum puanı toplayıp Play-Off yarışından kopmak istemeyen Karşıyaka, Edirnespor önünde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.


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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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