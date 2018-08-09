Karşıyaka Köprü İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 65 yıllık Karşıyaka Köprüsü'nün yerine kurulacak yeni köprünün yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğinde yapılacak kent içi toplu taşımacılık sistemi olarak tanımlanan Gaziray'a yönelik inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. 6 metre genişliğinde 2,10 metre yüksekliğindeki Karşıyaka Köprüsü'nün yerine 25 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğinde yeni bir köprü yapan belediye, çalışmalarda sona yaklaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merhum Adnan Menderes döneminde yaptırılan Karşıyaka Köprüsü'nün Gaziray çalışmaları kapsamında yıkılarak yerine yenisini yaptıklarını belirterek bu ve buna benzer projeleri hep birlikte tek tek hayata geçireceklerini söyledi.

Gaziray projesi hakkında

5 kilometresi metro yolu olacak 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu Gaziray projesinin temeli, 21 Nisan 2018 tarihinde atıldı.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan projeyle Başpınar-Gaziantep-Oduncular arasında sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edilecek.

Gaziray projesi kapsamında 2 adet banliyö hattıyla 2 adet hızlı tren hattı olmak üzere 25 kilometrelik güzergah dahilinde toplamda 112 kilometre yeni demiryolu inşa edilecek.

Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezi olacak.

Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 358 bin yolcuya hizmet verecek.