Karşıyaka Kolektif'te Girişim Kampı'22 başladı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Bültenler) - Girişimcilik ekosisteminin değerli isimlerinin katılımı ile yapılan törende, Girişimcilik Merkezi'nin kuruluş yıl dönümü de kutlandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi Sorumlusu Rafet Yacan, Karşıyaka Kolektif Girişimi Swatchloop Kurucu Ortağı Dr. Güneş Sayit ve ekosistem paydaşları; İzmir Bilim Park Müdürü Kayahan Dede, Originn Co-working Kurucu Ortağı Nazey Erdilek, Ege Teknopark Nüvege Kuluçka Merkezi Direktörü Anıl Baybura, İYTE Teknopark Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Birim Koordinatörü Burak Köle ve Kuzey İzmir TEKMER Genel Müdürü Yener Mercanköşk, Karşıyaka Belediyesi meclis üyeleri ve paydaşların katıldığı Girişim Kampı'22'de Karşıyaka Belediye Bandosu Trio grubu eşliğinde müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

"UMUT VE HEYECAN VERİYOR"

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları kaydetti: "Girişimcilik Merkezimizi açtığımız günün üstünden bir yıl geçti. Zaman dediğimiz olgu ancak ve ancak onu doğru, tutarlı ve üretken yaşayanlar için anlamlıdır. Bugün ulaştığımız sonuçlar, bir yandan bu gerçeği kanıtlarken, bir yandan da gelecek için umut ve heyecan veriyor. Akademik açıdan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi çok seçkin üniversitemizin, iş ve kurumsal deneyimleriyle paydaşlığını esirgemeyen uzmanlarımızın, belediyemiz bünyesinde yer alan arkadaşlarımızın ve elbette bu çabaya katılan değerli girişimcilerin oluşturduğu bu yapılanmanın kısa sürede aldığı yol, her türlü takdiri ve alkışı hak ediyor. Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve belediyemiz iş birliğiyle kurulan TEKMER'e merkezimizden mezun bir girişimcimizin transfer olması da, bir başka sevincimiz olmuştur. Umuyor ve diliyorum ki, biz böyle güzel haberleri daha da çoğalarak alacak, esin ve cesaret kaynağı olmayı sürdüreceğiz. Yine hep birlikte başlattığımız "Karşıyaka Kolektif Girişim Kampı 22"nin bu umut ve dileklerimizi pekiştireceğine inanıyorum. Gösterilen ilgi, paydaşlık ve katılım için her birinize teşekkür ediyor, nice kuruluş yıl dönümlerini elde edilen sonuçların sevinciyle hep birlikte kutlamayı diliyorum."

Girişim Kampı 22'nin programı şöyle: 3 Mart Perşembe Melek Yatırımcı Paneli Geometri Melek, Şirket Ortağım, EGİAD Melekleri, Kültepe; 7 Mart Pazartesi İzmir'den Globale Girişimcilik Yolculuğu Melda Akın; 9 Mart Çarşamba Kurumsal Pazarlamada Yaratıcılığı Sürdürebilmek Mümkün mü? Pınar-Pazarlama Müdürü-Fevzi Gökaliler; 10 Mart Perşembe Bir Girişimcinin Başarılı Exit Hikayesi Murat Ihlamur; 16 Mart Çarşamba Girişimcilik Yolculuğunda Hukuki ve Mali Süreçler; Ali Akseki, Ali Özdemir; 17 Mart Perşembe Bigg ve KOSGEB Süreci, BİGG- Oğulcan Esmer, KOSGEB- Murat Ödemiş- Anadolive- Aysu Gürman; 23 Mart Çarşamba Yüksek Teknolojili Ürünlerin Dijitalleşmesi, Eldor-Hayrettin Çelikhisar.

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