Karşıyaka kendine geldi

21.10.2019 12:56

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon düşme hattında son sıraya geriledikten sonra müthiş bir kenetlenmeyle Play-Off oynamayı başaran Karşıyaka, bu sezon da yine düşme barajına girmesinin ardından atağa kalktı. Sezona kötü başlayıp teknik direktör Soner Tolungüç'ün yuvaya dönmesiyle silkinen Kaf-Kaf, şampiyonluk adayı Kocaelispor'u evinde müthiş bir atmosferde oynanan karşılaşmada bu sezon ilk kez ağları sarsan Hakan'ın tek golüyle yenerken, rakiplerine, "Yarışta ben de varım" dedi. Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerken kalesinde yalnız 1 gol gören yeşil-kırmızılı ekip, iddiasını kanıtladı. Grupta 8 maçta 11 puana ulaşarak Play-Off hattındaki rakiplerinin ensesine yapışan Kaf-Kaf'ta futbolcular, Soner Tolungüç'ü havalara attı.

Karşıyaka'da son olarak görev yaptığı 2016-17 sezonunun ilk yarısında da futbolcularının omuzlarında taşınan Tolungüç, beraber sevinmenin güzel olduğunu söyleyerek, "İyi oyun ve güzel bir galibiyet oldu. Göreve gelirken her şeyden önce birlikte hareket edip birlikte oynamak amacımızdı. Bir oyunsal düzenimiz var. Rakip kim olursa olsun pozisyon vermemeyi başarıyoruz. Hafta arasında hem fiziksel gücümüzü artırma hem de rakibe yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yolumuz kısa ve erken mesafe almak önemli. Maç maç baktığımız zaman alacağımız puanlar bizi daha rahat konuma getirecek. Takımın oyun kalitesi daha çok ortaya çıkacak. Grupta iddialı, transfer yapmış birçok takım var ama Karşıyaka'ya yakışır oyunu sergilediğimiz zaman yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

SUSKUN KRAL UÇURDUKarşıyaka'da geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş, bu sezon ilk golüyle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Geçen sezon Play-Off'lar dahil 10 maçtır ağları sarsamayan, özellikle Play-Off'taki Vanspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Muğlaspor randevularında kaçırdığı penaltılarla eleştirilen futbolcu, Kocaelispor önünde oruç bozdu.SUSMAYAN FORMA UĞURU

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, geçen hafta tanıtımını yaptıkları, bu sezona özel olarak üretilen susmayan formanın takımlarına uğurlu geldiğini söyledi. Yeni formalarla sahaya çıkan futbol ve basketbol takımları hafta sonu önemli galibiyetler alırken, Büyükkarcı, "Bir hafta dolmadan yeni formamızın tanıtım videosu 1 milyondan fazla izlendi. Ulusal spor kanallarında haber olarak yayınlandı. Taraftarlarımız gibi futbolcularımız da formayı çok beğendi. Sporcularımız formayı giydikleri ilk maçları kazandı, güzel bir sinerji yaratıldı. Bu yeni formayı taraftarlarımız da giyince takımla bir bütün oluşturacaklar ve farklılığımızı bir kez daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA