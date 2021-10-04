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Karşıyaka kendine geldi

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk hedeflediği sezonda oynadığı ilk 4 maçı kazanamayan Karşıyaka, zayıf rakibi Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek moral buldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni transferleriyle şampiyonluk hedeflediği sezonda oynadığı ilk 4 maçı kazanamayan Karşıyaka, zayıf rakibi Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek moral buldu. Sezona Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başladıktan sonra art arda 3 beraberlik alan Kaf-Kaf, Karabük'ten zincir kırarak yükselişe geçti. Karabükspor'u hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 3-1 mağlup edip eledikten sonra ligde de rakibi önünde ilk 3 puanını alan yeşil-kırmızılı ekip, Karadeniz seferinden mutlu döndü.

Grupta düşme hattından sıyrılarak 5 maçta 6 puanla 10'uncu sıraya tırmanan Karşıyaka'da attıkları gollerle Karübükspor'u kupada yıkan isimler olan yeni transferler Abdülkadir ve Okan, lig randevusunu da boş geçmedi. Menemenspor'dan kiralanan gurbetçi santrfor Okan, ligde Karşıyaka formasıyla 4'üncü maçında ilk gollerini attı. Abdülkadir de Mardin 1969 Spor'dan sonra Karabük ağlarını da sarstı. Kaf-Kaf'ın yeni golcüleri takıma ısınırken, sezon başından beri eleştirilen defans hattı da ilk kez değişti. Karşıyaka'da defansta Metin'in yanında Cenk ligde bu sezon ilk kez forma giyerken, yenilerden Batuhan Demirel de ligde ilk kez siftah yaptı.


- İzmir
Karşıyaka kendine geldi

Karşıyaka kendine geldi

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