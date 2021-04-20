Karşıyaka, kayıp yaşamak istemiyor
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Karşıyaka, kayıp yaşamak istemiyor

Karşıyaka, kayıp yaşamak istemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta konuk olacağı Altındağ Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor.

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta konuk olacağı Altındağ Belediyespor'u mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 32. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Belediyespor'a konuk olacak. Yarın saat 15.00'te Çubuk İlçe Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Sercan Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yoldaş ve Cemal Can Çakır yapacak. Kritik mücadele öncesinde Karşıyaka, 40 puanla 8. sırada, Altındağ Belediyespor ise 34 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sezona iyi başlayan Karşıyaka, 14. haftadan sonra istikrarsız bir performans sergileyerek üst sıralardan uzaklaşmıştı. Deplasman maçlarındaki performansında da düşüş yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, ligde son oynadığı 7 deplasman maçını kaybetti. Karşıyaka, Altındağ Belediyespor'u deplasmanda mağlup ederek hem deplasmandaki kötü gidişini sona erdirmek hem de az kalan Play-Off ümidini sürdürmek istiyor.

İzmir temsilcisi, Ankara deplasmanının ardından 33. haftada Osmaniye FK'yi konuk edecekken ligin son haftasında ise Erbaaspor deplasmanında ter dökecek. - İZMİR

Karşıyaka, kayıp yaşamak istemiyor
Karşıyaka, kayıp yaşamak istemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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