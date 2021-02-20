Karşıyaka karabulutları dağıtma peşinde

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret olan, üst üste 6 mağlubiyetle zirveden inip kendisini Play-Off hattının bile dışında bulan Karşıyaka, kötü gidişe yarın düşme hattındaki Yalovaspor'u ağırlayacağı maçla son vermeye çalışacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret olan, üst üste 6 mağlubiyetle zirveden inip kendisini Play-Off hattının bile dışında bulan Karşıyaka, kötü gidişe yarın düşme hattındaki Yalovaspor'u ağırlayacağı maçla son vermeye çalışacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda bu mücadele öncesinde Onur yönetim kararıyla kadro dışı bırakılırken sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen Metin'in durumu maç saati netleşecek.

Ligde son galibiyetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp 2021'de henüz puanla tanışamayan Karşıyaka, 29 puanla yedinci sırada yer alıyor. Yalovaspor ise 20 puanla sondan ikinci basamakta bulunuyor. Takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, şanssızlığı kırıp kazanmak istediklerini, alınacak tek galibiyetin silkinip yeniden çıkış başlatmak için yeterli olacağını söyledi. Karşıyaka, rakibiyle sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı